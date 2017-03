Inter, Bernardeschi a un passo: affare da 40 milioni

Dopo il colpo Gagliardini, l'Inter sarebbe a un passo da un altro giovane talento italiano in vista della prossima stagione. Si tratta di Bernardeschi, per il quale - secondo quanto riferito dal Messaggero - è già stato raggiunto l'accordo con la Fiorentina, a cui andrebbero 40 milioni di euro. Dall'ambiente viola, però, filtra stupore per un'indiscrezione che la società, anche se non ufficialmente, smentisce in quanto priva di fondamento.