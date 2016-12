Inter-Berardi: l'asse Juve-Sassuolo regge. Ma l'agente dice...

21 giugno 2016 15:31 Inter-Berardi: lʼasse Juve-Sassuolo regge. Ma lʼagente dice... Marotta ha incontrato i neroverdi stringendo il patto di riacquisto. Lʼagente di Berardi: "Lʼofferta dellʼInter cʼè. Dipende dal Sassuolo"

Missione impossibile per Berardi all'Inter?. Nonostante i 50 milioni messi sul piatto tra cartellino e ingaggio, il blitz dell'Inter per Domenico Berardi al momento è saltato. Tutta colpa dell'asse Juve-Sassuolo, che ha retto all'assalto nerazzurro. Il Suning aveva individuato proprio nel giovane attaccante il colpo ideale per dare un segnale forte ai tifosi e rovinare contemporaneamente i piani ai bianconeri, ma l'ottimo rapporto tra Marotta e i neroverdi ha costretto l'Inter a frenare. Anche se l'agente del giocatore prova a riaprire uno spiraglio.



Molto rumore per nulla. L'Inter ha provato davvero a soffiare Berardi alla Juve, ma la Vecchia Signora ha subito alzato le antenne, bussando alla porta del Sassuolo per intavolare un nuovo accordo sul diritto di riacquisto per il gioiellino di Di Francesco. Incagliata sulla volontà del giocatore, che ancora non è convinto di vestire la maglia della Juve, l'intesa per l'attaccante tra i due club resta viva.



L'inserimento dell'Inter sembrava aver spezzato l'asse Juve-Sassuolo sul controllo della punta, ma poi è tutto rientrato, con Marotta che ha preso nuovamente tempo sull'affare, rinnovando il diritto di "recompra". Berardi resterà un altro anno agli ordini di Di Francesco, poi si rifarà il punto della situazione tra Juve e Sassuolo per capire le reali intenzioni del ragazzo ed eventualmente perfezionare il passaggio in bianconero.

L'AGENTE DI BERARDI: "JUVE NON HA VOCE IN CAPITOLO""È arrivata un'offerta inaspettata dall'Inter ed è giusto valutarla, questo non significa che alla fine non possa rimanere al Sassuolo. Siamo onorati che la Juventus abbia cercato di prenderlo in questi anni, ma oggi l'unico protagonista della vicenda è il Sassuolo''. Simone Seghedoni, agente di Domenico Berardi, è intervenuto a Radio Sportiva confermando l'offerta al suo assistito ricevuta dall'Inter.



''Abbiamo ricevuto una proposta dall'Inter che è determinata a prendere il giocatore e ha formulato un'offerta importantissima sia per il club che per il giocatore - ha aggiunto l'agente - aspettiamo che Domenico torni dalle vacanze per valutarla insieme. Marotta non lo vede all'Inter? In questo momento le parole più importanti devono uscire dal Sassuolo''. Sul no alla Juventus, Seghedoni ha voluto precisare che ''la scelta è maturata dalle tre parti, il Sassuolo non voleva privarsi del giocatore, e il ragazzo ha manifestato la volontà di non interrompere il percorso di crescita. Ora vedremo''.