Inter, Bartomeu "gela" Thohir: "Messi non lascerà mai il Barcellona"

Il sogno di Erick Thohir è destinato a non avverarsi: le possibilità che Messi lasci il Barcellona al termine dell'attuale contratto (giugno 2018) sono praticamente zero, perché la dirigenza blaugrana ha tutta l'intenzione di prolungare il contratto con il fuoriclasse argentino. A escludere così un approdo di Leo all'Inter è stato proprio il presidente blaugrana Bartomeu: "Messi è il miglior giocatore del mondo, uno che porta tanto al Barcellona, con lui il nostro club ha guadagnato molto. Lui gioca al Barça insieme ad altri campioni, qui è cresciuto e qui resterà. Vederlo in Italia? Ha un contratto lungo ed è felice di stare qui" ha detto a Sky. "Qui è nato e qui cresciuto. Il nostro desiderio è vederlo finire la carriera in blaugrana. Quindi, per Erick Thohir penso rimarrà un sogno impossibile. Quando dirà basta, dovrà dirlo coi nostri colori".



Parole chiare, come quelle relative a Pogba e Bernardeschi: "Pogba è un grande, piace a tanti club... Io ho un grande rapporto con il presidente Agnelli, per cui mi è difficile parlare dei suoi giocatori. Di certo Paul è un grande, posso solo ammirarlo. Bernardeschi? Ha un contratto con la Fiorentina, cresce bene e farà molto bene quest'anno. Noi seguiamo tutti i buoni giocatori".