Inter, Banega ha firmato un precontratto di 3 anni

L'Inter ed Ever Banega sono a un passo dal matrimonio. Come rivela il nostro Claudio Raimondi, il centrocampista ha firmato un preocontratto di tre anni con i nerazzurri. Il Siviglia, tuttavia, non intende perdere il giocatore a parametro zero (è in scadenza a giugno) e rivendica un indennizzo da parte del club di Thohir, e in parte dall'argentino, se Banega non rispetterà il rinnovo contrattuale automatico di un anno che scatta alla trentesima presenza.