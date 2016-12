Inter, Ausilio vede il Bayern per Shaqiri: c'è ottimismo 

15:02 - Xherdan Shaqiri ideale per l'Inter. Parole di Roberto Mancini. L'Inter ideale per Xherdan Shaqiri. Pensiero espresso dallo svizzero alla dirigenza del Bayern. Piena sintonia dunque. Da convincere, a questo punto, solo i bavaresi. Il prima possibile, per avere il giocatore già disponibile contro il Genoa domenica prossima. Ecco perché dopo la partita con la Juve, il ds nerazzurro Ausilio incontrerà i dirigenti tedeschi per provare a chiudere.

Per il centrocampo invece, oltre alla pista Diarra, resta in piedi quella che porta al nome di Paulinho che vuole lasciare il Tottenham. Per il brasiliano c'è però da vincere la concorrenza che viene dalla Bundesliga.