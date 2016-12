Inter, Ausilio: "Ripartiamo da Kovacic e Icardi"

Il club del presidente Thohir è pronto ad agire sul mercato per rinforzare la qualità della rosa. "Negli ultimi tre mesi abbiamo fatto comunque vedere qualcosa di positivo, anche se i risultati non sono completamente arrivati - spiega Ausilio -. Siamo in contatto continuo con Mancini, l'Inter va migliorata: qualcosa in difesa, qualcosa in attacco. Aggiungeremo innesti di qualità, ma per i nomi è presto. Le imposizione dell'Uefa? Le rispetteremo, ma riusciremo a essere competitivi. Vogliamo ripartire con un nuovo progetto e abbiamo fiducia in Mancini. Siamo insoddisfatti e molto delusi dell'ottavo posto. Noi abbiamo le idee chiare, di certo non mancano, ma devono essere funzionali al progetto. E con la possibilità di iniziare a luglio saremo competitivi".



Kovacic, che per ora l'Inter non ha alcuna intenzione di cedere nonostante il forte interesse del Liverpool, ha rinnovato il contratto lo scorso inverno mentre mercoledì è arrivato il prolungamento ufficiale con Icardi. Adesso manca Handanovic, in scadenza nel 2016: " Stiamo parlando con lui e quando c'è la volontà si lavora e si trova l'accordo, come successo con Icardi. Presto arriveremo ad una situazione ben definita, la più semplice per me è il rinnovo".