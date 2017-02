"Liverpool su Pinamonti? Sono tranquillo, con lui stiamo già parlando, il ragazzo non risponde perché è schivo e concentrato. Conta il progetto tecnico come quello economico, crediamo in lui e il ragazzo lo sa e sarà aggregato in pianta stabile alla prima squadra fino al termine della stagione". Così il ds dell'Inter Ausilio a Premium Sport sull'attaccante classe 1999.