Inter, Ausilio: "Mercato chiuso in entrata. Ranocchia parte? Valutiamo"

L'arrivo di Gagliardini ha chiuso le trattative in entrata, mentre in partenza ci sono Gnoukouri, Yao e Miangue, vicinissimo al Cagliari. Da definire la posizione di Ranocchia, come spiega Ausilio: "Vediamo, ci sono delle opportunità. Il ragazzo ha grande considerazione all'estero. Valutiamo: se vuole restare e giocare le sue carte, saremo felici di tenerlo. Altrimenti troveremo una soluzione".



Confermati quindi Kondogbia e Banega: "Le loro prestazioni forse sono sorprese per voi, non per noi. Avevano solo bisogno di continuità e fiducia, in particolare Kondogbia: entrambi stanno dimostrando quanto valgono". Eder, Palacio e Gabigol? "Sono giocator importanti che possono fare bene anche a partita in corso".



Intanto è uscito Jovetic, che a Siviglia è partito col botto: "Siamo contentissimi per lui: è un ragazzo eccezionale, è un grande professionista e un bravissimo ragazzo. Farà molto bene al Siviglia, poi vedremo a giugno visto che c'è un diritto di riscatto. Lui è un nostro giocatore questi risultati ci stanno dando ragione per quanto riguarda il suo investimento".



Ausilio torna anche sulla scelta di Pioli al posto di De Boer: "Non è stata una scelta solo mia, ma sì, siamo felicissimi di Pioli. Non abbiamo rimpianti su De Boer: guardiamo solo al presente. De Boer è un bravo allenatore, ha avuto delle difficoltà ma non è stato l'unico responsabile. Abbiamo fatto tesoro delle situazioni, ora vogliamo continuare a fare bene con Pioli".



Infine uno sguardo alla Coppa Italia e alla sfida col Bologna: "Non possiamo permetterci di sottovalutare una gara come quella col Bologna. La Coppa Italia è uno degli obiettivi della stagione: in poche partite puoi vincere un trofeo, che potrebbe essere il primo del nuovo corso. Giocheremo e faremo il massimo per qualificarci".