Inter, Ausilio: "Jovetic via? La rosa va sfoltita ma qualcuno arriverà"

Primo obiettivo: sfoltire la rosa. Questo l'input per il ds dell'Inter Piero Ausilio : "Jovetic potrebbe partire? Al di là dei nomi - ha detto il dirigente nerazzurro a Premium Sport - abbiamo concordato le linee del prossimo mercato con l’allenatore. Tra queste c’è quella di ridurre la rosa per dare al mister la possibilità di valorizzare di più i giocatori con un numero di uomini più idoneo per affrontare gli ultimi mesi di campionato e la Coppa Italia".

Tra i partenti potrebbe esserci anche Gabigol: "E’ presto - ha continuato Ausilio - non scartiamo nulla ma cediamo ancora che questo ragazzo possa ancora essere utile all’Inter. Quello che faremo lo concorderemo con lui e la sua famiglia ma visto come ha lavorato nelle ultime settimane pensiamo che possa essere ancora utile alla causa nerazzurra. Abbiamo un mese di lavoro e insieme prenderemo la decisione migliore.



"Sarebbe meglio il 4-3-1-2 per aiutare di più Icardi? Abbiamo una rosa con tante soluzioni, abbiamo giocatori che possono tranquillamente giocare col 4-3-1-2 ma credo che il tridente valorizzi di più giocatori come Perisic e Candreva che stanno facendo bene. Non sono convinto che Icardi sia così solo, arriviamo spesso lì, tiriamo tantissimo ma dobbiamo migliorare nella precisione. Abbiamo tanti giocatori e tanta qualità, il mister li allena, li vede sempre ma al momento questo è il sistema che ci dà più garanzie.



"Arriveranno nuovi giocatori? Ne partiranno e forse uno arriverà. Sappiamo quello che vogliamo fare ma bisogna confrontarsi anche con le altre squadre. Non sarà un gennaio facile ma abbiamo voglia di lavorare e ci metteremo il massimo impegno”