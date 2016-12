Inter, Ausilio in Argentina per Mammana e Kranevitter

Rinforzi in tutti i reparti per consegnare a Mancini un' Inter in grado di lottare per i primi tre posti nella prossima stagione. Questo è l'obiettivo della dirigenza nerazzurra che oltre ai soliti noti, Yaya Touré e Thiago Motta , si sta muovendo su diversi mercati a caccia di talento. Ausilio è stato avvistato in Argentina per Boca Jr-River Plate, nel mirino Emanuel Mammana e Kranevitter del River. Piace anche Camacho del Malaga.

Nonostante la sanzione del Fair Play Finanziario, Thohir ha messo a disposizione degli uomini mercato un tesoretto di circa 30 milioni da spendere in estate per rinforzare la rosa ai quali andranno sommati quelli ricavati da un'eventuale cessione illustre tra Handanovic, Guarin, Kovacic e Icardi. Una parte verranno utilizzati per i vari riscatti obbligatori, tra cui Shaqiri, ma Roberto Mancini vuole di più. Servono acquisti azzeccati che aumentino la personalità, ha ribadito il tecnico, che su Yaya Touré e Thiago Motta ha costruito la campagna della prossima stagione. Ma non solo.

Gli uomini mercato nerazzurri stanno scandagliando diversi campionati alla ricerca del colpo buono. Ausilio, per esempio, è volato in Argentina per assistere a Boca Juniors-River Plate ed osservare oltre a Osvaldo, il difensore Mammana del River e il centrocampista Kranevitter. Un paio di obiettivi però l'Inter li ha anche in Spagna, più precisamente a Malaga e sempre per rinforzare qualitativamente il centrocampo. Sulla scrivania della dirigenza ci sono segnati due nomi in particolare: Sergi Darder, classe 1993, e Ignacio Camacho, già accostato all'Inter nel recente passato.