Inter, Ausilio ha in mano Gabigol. La Juve in attesa

L'Inter ha in mano Gabigol, per la felicità di Roberto Mancini. Piero Ausilio è rientrato dal Brasile, dopo aver sorpassato la Juventus nella trattativa. Offerti 25 milioni di euro più bonus al Santos e un ingaggio da 2 milioni di euro più bonus per l'attaccante brasiliano, in questo momento impegnato con la Seleçao Olimpica ed erede di Neymar nel suo club. La Juve fuori dai giochi? Non è detto: il club bianconero è alla finestra,