Inter, Ausilio esce allo scoperto: "Innamorato di Berardi"

L'Inter è uscita allo scoperto: l'obiettivo numero uno per il futuro è Domenico Berardi. A rivelarlo è stato Piero Ausilio che non ha usato tanti giri di parole: "È un giocatore di cui sono calcisticamente innamorato". Già l'estate scorsa c'era stato l'interesse dei nerazzurri: "Non è mai partita la trattativa. Chiamerò nei prossimi mesi il Sassuolo? Vediamo... Speriamo che nessuno si offenda...", ha detto il ds al Corriere dello Sport.