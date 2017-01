Piero Ausilio chiude ufficialmente il mercato in entrata dell'Inter. Il ds nerazzurro, in esclusiva ai microfoni di Premium Sport, ha spiegato: "Dopo Gagliardini non acquisteremo più nessuno: questa è la rosa che volevamo e della quale siamo contenti". Aperto invece il mercato delle cessioni: "Partiranno dei giovani, mentre per Ranocchia parleremo col ragazzo: all'estero ha tanto mercato, vediamo cosa preferirà fare lui".