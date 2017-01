Intervistato da Premium Sport, il direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio si è soffermato sul mercato nerazzurro: "Dobbiamo trovare giocatori funzionali al progetto. Messi? Abbiamo dei parametri da rispettare, al di là della potenza di Suning. Meglio non illudere. Abbiamo una squadra a posto, non ci sono giocatori che alzerebbero il livello tecnico della squadra, almeno in questa sessione di mercato. Il nostro obiettivo era Gagliardini e l'abbiamo preso. Con lui abbiamo completato il mercato, non ci saranno sorprese in entrata"