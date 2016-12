Inter, assalto decisivo per Shaqiri: offerta di 15 milioni al Bayern

23:57 - Sotto con Shaqiri: l'Inter sferra l'affondo decisivo per il giocatore del Bayern. Martedì sera il club nerazzurro ha formalizzato l'offerta ai bavaresi: prestito oneroso a 2 milioni di euro con obbligo di riscatto a 12 più bonus di un milione in caso di qualificazione in Champions League. Ora è attesa la risposta dalla Germania. Oggi i dirigenti dell'Inter viaggeranno a Monaco per chiudere e regalare a Mancini il secondo esterno richiesto.



Il viaggio del diesse Ausilio e del dg Fassone era programmato per mercoledì. Poi tuto è stato rinviato di un giorno, facendo trapelare ottimismo e ben sapendo che la volontà del giocatore era e rimane quella di venire all'Inter. Ottimismo che si specchia in questo viaggio che si fa, crediamo, solo per chiudere la trattativa e non per tentare di farlo. Sulla base dell'offerta di 15 milioni, fra prestito, riscatto e bonus.

Questo nonostante le voci dall'Inghilterra siano state, in un certo senso, negative. Secondo quanto riportato dal 'Daily Star', il Bayern Monaco avrebbe infatti accettato l'offerta di 13 milioni del Liverpool per la cessione a titolo definitivo dello svizzero, sbaragliando dunque la concorrenza dell'Inter, obbligata a ragionare sulla formula del prestito per non violare le regole del fair play finanziario imposte dall'Uefa.

Questo il quadro dipinto dagli inglesi. Ma dall'Inter fanno trapelare quanto sopra abbiamo detto. E a quello ci atteniamo. Mancini aspetta Shaqiri.