25 gennaio 2016 Inter, assalto a Eder e Soriano. Ranocchia alla Samp Il ds blucerchiato: "LʼInter vuole entrambi i giocatori, ma prima deve cedere Guarin"

L'Inter va all'assalto della Sampdoria: Mancini chiede due colpi. Se in un primo momento l'attenzione era focalizzata solo su Eder, l'imminente cessione di Guarin apre la porta anche al colpo Soriano. La conferma arriva direttamente dal ds blucerchiato Osti: "L'Inter ci ha chiesto sia Eder che Soriano, ma prima devono capire cosa succederà con Guarin". Intanto è stata definita la cessione in prestito di Ranocchia, in prestito, ai blucerchiati. L'affare sarà ufficializzato giovedì, dopo l'impegno nerazzurro di Coppa Italia.



EDER, AUSILIO PAREGGIA IL LEICESTER. ASSALTO ANCHE PER SORIANOUn lungo pomeriggio di trattative sull'asse Milano-Genova. Il ds nerazzurro Ausilio ha incontrato la dirigenza della Sampdoria per chiedere Eder, fortemente voluto da Roberto Mancini. Ma la situazione ha subito uno scossone a riunione in corso: la cessione praticamente ratifica di Guarin allo Shanghai Shenhua ha fatto sì che l'Inter chiedesse alla Sampdoria non solo Eder, ma anche Soriano. La conferma è arrivata direttamente dal ds blucerchiato Osti: "L'Inter ci ha chiesto entrambi i giocatori, ma dipende tutto da cosa succederà con Guarin".



Su Eder la sfida è con il Leicester di Ranieri, capolista in Premier League, che ha sferrato un assalto deciso per il brasiliano naturalizzato italiano. La Samp ha respinto la prima offerta da 10,5 milioni, chiedendone 16. Il club inglese è salito a 13 milioni. Ad Eder il Leicester ha offerto un contratto da 2,2 milioni di euro. L'attaccante preferirebbe la destinazione nerazzurra e questo aspetto ha una sua valenza. Ed è proprio degli ultimi minuti la notizia, svelata da Niccolò Ceccarini a Premium Sport, che l'Inter avrebbe pareggiato l'offerta degli inglesi. A questo punto la decisione spetterebbe ad Eder, la cui priorità sono i nerazzurri.



La partenza di Eder scatenerebbe un giro di punte vorticoso, con la Sampdoria che andrebbe a bussare alla porta del Chievo per Paloschi (valutato 8,5 milioni), con i clivensi che preleverebbero dal Pescara Lapadula, in orbita Juventus. Sullo sfondo c'è sempre Fabio Quagliarella: possibile soluzione di scorta sia per l'Inter che per i blucerchiati.

RANOCCHIA-SAMP, ECCO LE FIRMELa conferma era arrivata nel primo pomeriggio da Adriano Galliani: "Niente da fare per Ranocchia, andrà alla Samp". E dall'incontro tra Ausilio con i dirigenti blucerchiati si è arrivati alla conclusione. Ranocchia va alla Sampdoria in prestito fino a giugno, ma fino a giovedì resterà a disposizione di Roberto Mancini. L'Inter a questo punto cercherà di acquistare un difensore centrale con la stessa formula, come ha spiegato Mancini: in prestito gratuito. Osti ha spiegato: "Speriamo di ufficializzare già giovedì".



Le mani dei dirigenti nerazzurri sono comunque sempre legate perché prima bisogna cedere. E la cessione di Guarin allo Shanghai Shenhua è fondamentale per dare il là alle operazioni in entrata (qui i dettagli sull'operazione). Più lontano, per gennaio, Lavezzi: è difficile che il Pocho lasci il Psg prima di giugno. Lo ha detto Mancini alla vigilia della gara contro il Carpi, lo ha detto il suo procuratore Alejandro Mazzoni a Premium Sport qualche giorno fa. L'Inter comunque non lascerà nulla di intentato per quello che ormai è diventato un 'chiodo fisso' del mercato. E infatti, secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', il club nerazzurro avrebbe pensato anche a un bonus in caso di qualificazione alla Champions "che compenserebbe (almeno in parte) i mancati bonus previsti dal suo contratto per le vittorie del Psg".