Inter, assalto a Cuadrado: Mourinho convince il Chelsea

Il mirino di mercato dell'Inter è puntato a Londra, zona Chelsea, quartier generale dei Blues e di Mourinho. L'obiettivo è riportare in Italia Juan Cuadrado dopo una manciata di mesi deludenti in Premier League. L'offensiva è concreta e l'agente del giocatore in settimana sancirà la separazione volando nella capitale inglese. Da lì l'Inter si muoverà, favorita da Mourinho, per il colombiano: 2 milioni per il prestito e riscatto obbligatorio di 25.