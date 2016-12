Inter, arriva Ansaldi: fatte le visite mediche, contratto triennale

Prima Banega, poi Erkin. Ora Ansaldi. La terza mossa di mercato. La nuova Inter risistema gli esterni di difesa, con l'esterno sinistro turco fortemente voluto da Mancini e, adesso, l'esterno destro argentino per una squadra -appunto- che nel solco argentino ha costruito il mito del Triplete. La tradizione continua, nella speranza di riprendere un percorso bruscamente interrotto, e sono ormai cinque le stagioni trascorse senza l'ombra di un successo, anche minimo.



Ansaldi avrà 30 anni a settembre, il Genoa l'aveva ingaggiato la scorsa estate, prestito con diritto di riscatto, dallo Zenit San Pietroburgo. A fine maggio, aveva esercitato quel diritto pagando 4 milioni. Ora, l'accordo fra Inter e Genoa (6 milioni al club di Preziosi) e le visite mediche preparate per Ansaldi che ha lasciato il sole delle vacanze per presentarsi a Milano. Alle 17,30, ha concluso le visite presso l'Istituto Humanitas, alle porte di Milano.

Prima del suo arrivo, l'argentino ha lanciato un messaggio "c'è sempre qualcuno che pensa alla mia carriera...", un messaggio di felicità senza citare l'Inter. Per Ansaldi è pronto un contratto triennale.