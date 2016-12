Inter all'olandese: si insiste per Bruma e Vilhena

In casa Inter si sta cercando di costruire il futuro, dopo il quarto posto di questa stagione e il ritorno in Europa , seppur nella seconda manifestazione continentale. Handanovic è sacrificabile (negli ultimi giorni è stato accostato al Psg ), mentre in entrata continua il pressing dei nerazzurri per Bruma , difensore del Psv, e Vilhena, centrocampista del Feyenoord . Può nascere quindi un'Inter olandese.

Il difensore del Psv è stato visionato più volte nel mese di marzo e piace tanto a Roberto Mancini. Bruma può sostituire Miranda o Murillo: come riporta Il Corriere dello Sport, il brasiliano non è contento per il no del club di corso Vittorio Emanuele di partecipare all'Olimpiade col Brasile (sta insistendo per convincere il tecnico interista) e piace al Manchester United; il colombiano vorrebbe trasferirsi in una big inglese e non è intenzionato ad accettare le offerte del Leicester.



Il centrocampista del Feyenoord arriverebbe a parametro zero, ma tra l'Inter e Vilhena al momento non è ancora stato trovato un accordo. Al giocatore si erano interessati anche Milan e Juve oltre ad alcuni club inglesi, tra cui il Leicester di Ranieri. Al 21enne, centrocampista avanzato di grandi prospettive, pare sia stato offerto un contratto di quattro anni a 1,5 milioni a stagione.