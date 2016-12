Inter all'assalto di Jovetic: ecco con quale formula

12:18 - Stevan Jovetic e l'Inter. Da tempo promessi e presto sposi? Lo spera Roberto Mancini che sul giocatore del Manchester City ha messo gli occhi e vorrebbe un attaccante di qualità per dare una spinta forte alla squadra. Il Daily Mail, intanto cavalca le voci di mercato sul montenegrino e si spinge a ipotizzare anche l'offerta: un prestito da 16 milioni di euro per rientrare dal grosso investimento (22 mln) fatto per strapparlo alla Fiorentina.

Ma, chiaramente, su JoJo non c'è solamente l'Inter. In Premier League c'è il Liverpool che ha fiutato l'occasione e vuole farlo suo. Anche qui, però, c'è da fare i conti con un mercato che dovrà essere al risparmio.

Per questo Mancio, che conosce bene il campionato inglese, cerca di muoversi con un certo anticipo. In più, possiamo registrare le parole del ds nerazzurro Piero Ausilio che, non meno di dieci giorni fa, si era uscito allo scoperto: "E' un giocatore da Inter, la scorsa estate eravamo molto vicini a prenderlo poi è arrivato l'infortunio di Negredo... ci credevamo. E' un ottimo giocatore che ha fatto bene in Italia, è un giocatore di talento e di qualità. Non è più giovanissimo, è nel pieno della maturità e ha ancora tantissimo da dare. Appartiene a un club importante, che compra invece di vendere".