Inter al lavoro: i cinesi possono girare Ramires e Alex Teixeira

La Cina chiama, l'Inter risponde. Erick Thohir, salvo imprevisti nella trattativa, sta per passare le quote di maggioranza a Suning Group, con tanto di addio definitivo di Massimo Moratti. Una nuova proprietà chiamata a costruire il futuro nerazzurro, partendo dal quarto posto conquistato in questa stagione dalla squadra di Roberto Mancini. Il tecnico nerazzurro è stato tranquillizzato e adesso può davvero iniziare a pianificare la rosa della prossima stagione. Ed ecco arrivare al tema mercato. Nonostante i cinesi abbiano una grande disponibilità economica, il club di corso Vittorio Emanuele dovrà rispettare le regole del fair play finanziario, che prevede una perdita massima di 30 milioni di euro nell'esercizio 2015-2016 e il pareggio del bilancio nel 2016-2017. Detto questo, due big devono partire. Handanovic è un caso a parte: lo sloveno a gennaio ha firmato il rinnovo fino al 2019, ma ha voglia di giocare la Champions League. Se arrivano offerte interessanti, può partire. Così come saluteranno la Pinetina sia Murillo sia Brozovic. Il colombiano piace in Premier (Leicester in prima fila ) e Zenit: se parte, arriva Bruma del Psv che proprio ieri ha rivelato di aver incontrato la dirigenza interista. Da parte sua, il centrocampista croato potrebbe finire in Inghilterra (l'Arsenal arriverebbe a 25 milioni di euro), ma attenzione anche all'Atletico Madrid. Infine, possono partire anche Santon e Felipe Melo.



I sogni di Mancini rimangono Touré e Candreva. Biglia sembra sfumare: Claudio Lotito non fa sconti e continua a chiedere 25 milioni di euro. Ma questo accordo con Suning Group può portare altri giocatori. Si tratta di Ramires, acquistato per 28 milioni di euro dal Chelsea. Un acquisto che aveva permesso di sbloccare la trattativa per Alex Teixeira. Il tutto rendendo felice lo Shakthar: pagato 6 milioni di euro dal Vasco de Gama nel 2010, il giocatore è stato rivenduto ai cinesi per 50 milioni di euro. Con una trattativa di così ampia portata in continua evoluzione, i tifosi interisti possono sognare.