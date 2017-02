L'agente di Pioli, Bruno Satin, ha parlato del futuro del tecnico dell'Inter: "L'Inter sta facendo benissimo con lui, vince e gioca bene - ha spiegato a Tuttomercatoweb - Per il resto dico che è difficile sbilanciarsi. Nel calcio può succedere di tutto. Tanti club possono pensare a lui ma per il momento non sono arrivate proposte. Chi potrebbe cercare un tecnico che sta facendo così bene in un club importante come l'Inter? Sono stato a Milano 2-3 settimane fa, ma non abbiamo affrontato l'argomento relativo al suo futuro. Ho visto tutti, ma non è stata fatta alcuna considerazione in proposito. Prolungamento? Non c'è fretta per questo. Stefano ha un contratto fino al 2018 ed è concentrato sulla strettissima attualità".