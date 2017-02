Secondo quanto scrive Corsport, l'Inter avvierà in questi giorni i primi contatti per i rinnovi di Murillo, Andreolli e D'Ambrosio. Il contratto del colombiano scadrà nel 2020, ma si cercherà un accordo per ridimensionare l'ingaggio. D'Ambrosio, rivitalizzato da Pioli, vedrà il suo rapporto con i nerazzurri terminare nel 2018, mentre l'ex Chievo è vincolato per altri 5 mesi.