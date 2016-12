Inter, a centrocampo c'è Allan 

17:45 - A Barcellona per Touré? Anche, ma non solo. Il viaggio del ds dell'Inter Piero Ausilio in Catalogna settimana scorsa per assistere al match tra i blaugrana e il City è servito non solo per mantenere vivi i contatti con l'ivoriano che tanto piace a Mancini ma anche per gettare le basi con i Pozzo e l'Udinese per una trattativa per il brasiliano Allan. La formula è quella del prestito con obbligo di riscatto: la valutazione intorno ai 16 millioni.

La trattativa - secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport - è avanzata e l’accordo tra i due club per il centrocampista 24enne è vicino, la formula, come detto, quella preferita dall’Inter attuale: prestito oneroso con obbligo di riscatto mascherato da prestito (e pagamento dilazionato in 2-3 anni). Un innesto che non esclude il sogno Touré e che potrebbe aggiungersi a quello di Toulalan o, in caso di difficoltà per il francese, a quello di Thiago Motta. Il tutto per rinforzare un reparto cruciale che quest'anno sta denunciando una palese mancanza di dinamicità, qualità e personalità.