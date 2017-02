Iniesta 'vede' Verratti al Barcellona

Una confidenza di campo conferma quello che molti esperti di mercato vedono come un futuro già scritto. Marco Verratti al Barcellona per raccogliere l'eredità di Iniesta. E a designarlo è stato proprio il campione catalano. A rivelarlo è stato Blaise Matuidi. In un'intervista a France Bleu il centrocampista del Psg ha raccontato di avere detto a Iniesta durante la sfida di Champions: "Questo sarà il tuo successore" e lui gli avrebbe risposto: "Sì, è quello che penso".