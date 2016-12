In Inghilterra sono sicuri: Ronaldo lascerà il Real

15:45 - Clamorosa indiscrezione di mercato - non è la prima e non sarà l'ultima - sul futuro di Cristiano Ronaldo. Secondo quanto riportato dal Telegraph, il portoghese lascerà infatit il Real Madrid già al termine di questa stagione per trasferirsi in Francia o Inghilterra. IN particolare, scrive il tabloid, CR7 è destinato a una tra Paris Saint Germain e Manchester United. All'origine di questa scelta il rapporto non più idilliaco con i blancos.

Ci risiamo. Non solo Guardiola a caccia di mezzo Barcellona per il suo Manchester City, ma anche Cristiano Ronaldo pronto a lasciare la Liga. La sessione estiva del mercato, a sentire i quotidiani britannici, ha quindi tutta l'aria di essere scoppiettante. Un po' perché i due fenomeni, dopo tanti anni in Real e Barcellona hanno voglia di cambiare. E un po' perché dove ancora ci sono molti soldi da spendere hanno preso a considerare come interessante un investimento monstre. Le cifre è del tutto inutile scriverle, perché si tratta praticamente di assegni in bianco per quel che riguarda l'ingaggio - soldi buoni a mettere a posto il futuro di tre generazioni - e perché, se davvero blancos e blaugrana decidessero di mettere sul mercato le proprie stelle di scatenerebbe tempo zero un'asta da capogiro.



Però, e questo può anche essere vero, il tempo che passa e la voglia di mettersi di nuovo in discussione potrebbe anche convincere in particolare Ronaldo a cambiare aria. Non è un segreto che sia da almeno un paio d'anni che il Psg prova a buttare lì un tentativo,e ci sono i messaggi pubblici fra CR7 e Blanc a testimoniarlo. E altrettanto non è un segreto che lo United abbia l'esigenza di rifondarsi su basi solide - e potrebbero essere più solide di un acquisto come quello del portoghese? - e rispondere, magari, ad altri acquisti pazzeschi da parte del City. Quindi no, al momento l'opzione addio non è nemmeno da prendere in considerazione. Ma sì, tra qualche mese gli orizzonti potrebbero cambiare. Dando il via alla più grande operazione che il calciomercato abbia mai immaginato.