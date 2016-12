In Inghilterra sono sicuri: Benitez via da Napoli in estate 

15:52 - Rafa Benitez lascerà Napoli la prossima stagione. Senza giri di parole ecco quello che scrive il Daily Mail. Una sentenza. Messa così pure senza appello. Detto che la situazione, in realtà, non è questa - visto che non è assolutamente scontato che il rapporto tra il tecnico spagnolo e il club di De Laurentiis si interrompa e che la possibilità di un prolungamento almeno sino al 2016 non è affatto da scartare - in Inghilterra sostengono che il richiamo della Premier e la nostalgia della famiglia che vive a Liverpool alla fine avranno la meglio.



E quindi? Dove finirà col sedersi Benitez secondo i giornalisti inglesi? Non a Londra, non a Liverppol ma sulla panchina del Newcastle, orfana dell'ormai ex tecnico Alan Pardew.