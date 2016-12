Immobile al Milan: Galliani ci prova

14:42 - Calcio-mercato, progetti di primavera. Ce li racconta Paolo Bargiggia.

Immobile e Milan - "Nei prossimi giorni, Adriano Galliani incontrerà il procuratore di Ciro per capire la situazione. Immobile, si sa, non ha trovato a Dortmund la giusta dimensione e sta progettando il suo ritorno in Italia. O altrove. Pagato 20 milioni la scorsa stagione, il prezzo è sceso a 15 milioni. L'interesse per Immobile conferma la scelta rossonera a proposito di Mattia Destro, che al momento è fuori dal progetto-Milan della prossima stagione (riscatto a 16 milioni)".

Cavani-Juventus - "Risulta che la Juventus è pronta a giocare carte importanti per arrivare a Cavani: si parla di un budget di 50 milioni. I lavori sono in corso, ma Cavani piace anche al Manchester United, e se lo United arriverà a Cavani ovviamente non riscatterà Falcao,e a quel punto il piano-B della Juve sarebbe proprio Falcao. La terza opzione bianconera si chiama Dybala":

Icardi-Inter - "L'Inter sembra aver sciolto le riserve a proposito di Icardi: lo ritiene incedibile, a prescindere dalle offerte che possono arrivare dall'estero. Ragione per la quale il possibile sacrificio di mercato di luglio può essere Kovacic, per il quale ci sono importanti offerte, si dice di 30 milioni"

