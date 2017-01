Il West Ham fa sul serio per Joe Hart, attuale portiere del Torino in prestito dal Manchester City. Secondo quanto riporta infatti il 'Sun' gli Hammers sono pronti a far partire il loro portiere Adrian, in scadenza a giugno, per poi dirottarsi sull'estremo difensore della nazionale inglese. Il West Ham è pronto a offrire circa 17 milioni di euro ai Citizens e un contratto da 6 milioni al giocatore.