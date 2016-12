Il vicepresidente del Leicester: "Offriremo a Ranieri un nuovo contratto"

Il Leicester non vuole rinunciare per alcun motivo a Claudio Ranieri , ed è intenzionato a mantenere il tecnico romano sulla panchina delle Foxes per molto tempo, rinnovandogli il contratto a lungo termine. Lo ha annunciato ai media britannici il vicepresidente del club Aiyawatt Srivaddhanaprabha , figlio del patron thailandese: "A fine anno parleremo con lui. Ci siederemo e discuteremo su un progetto a lungo termine, non solo per settembre".

Il n° 2 del club campione d'Inghilterra si è soffermato anche sulla situazione delle stelle della squadra, in primis Vardy, Mahrez e Kantè, i quali sono già entrati nel mirino delle big europee. "Faremo tutto il possibile per mantenere lo stesso gruppo di giocatore e aggiungere un po' di qualità", ha assicurato il vicepresidente, il quale ha aggiunto anche che "devo prima parla con tutti gli osservatori quando midanno la lista dei giocatori migliori da prendere, ma soprattutto con Claudio, e capire chi desidera avere in squadra. Noi lo supportiamo, sempre".



L'ex tecnico di Roma e Inter la scorsa estate aveva firmato un contratto che lo lega alle Foxes fino al 2018, ma la dirigenza non vuole lasciarselo scappare soprattutto dopo l'incredibile vittoria del titolo, e le recenti voci che hanno accostato Ranieri alla panchina della Nazionale italiana. Per questo motivo, secondo il Sun, sarebbe pronta una bozza per il rinnovo fino al 2020 per un totale di 15 milioni di sterline (circa 19 milioni di euro). Oltre che per l'allenatore, dovrebbero arrivare a breve anche i rinnovi per due importanti elementi dello staff, ossia l'allenatore in seconda Craig Shakespeare e il capo osservatore Steve Walsh. "Penso che abbiamo trovato un accordo con entrambi. Hanno fatto un lavoro eccezionale quest'anno, e sono felici di continuare a a farlo", ha concluso Srivaddhanaprabha.