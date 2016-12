Il Tottenham prova l'assalto per Berardi

Pericolo Spurs per la Juventus: il Tottenham si sta muovendo per Domenico Berardi. L'attaccante del Sassuolo piace molto agli inglesi che sono pronti a investire in Italia una cifra importante. I bianconeri a giugno hanno un diritto di recompra per 25 milioni di euro, ma il Tottenham vuole anticipare i tempi. Il bomber potrebbe partire subito per 35 milioni, ma Marotta potrebbe pareggiare l'offerta per non farselo scappare.