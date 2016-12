Il Toro fatica a segnare. Idea Giovinco a gennaio

11:36 - Sette gol in dieci giornate fanno del Torino il terzultimo attacco della serie A. E allora Ventura ha deciso di correre ai ripari, chiedendo al presidente Urbano Cairo rinforzi per l'attacco. Al tecnico granata piace lo juventino Sebastian Giovinco, per il quale il Toro cercherà di avviare una trattativa nel mercato di gennaio. Nel taccuino di Ventura ci sono anche Duvan Zapata del Napoli, già cercato la scorsa estate.

Dopo la partenza di Immobile e Cerci i granata avevano messo in conto delle possibili difficoltà nel segnare. Ma i numeri sono impietosi e spaventano il tecnico: si parla di nove reti in meno della passata stagione, con il solo Quagliarella in grado di trovare la porta nel reparto attaccanti, mentre i vari Amauri, Martinez, El Kaddouri e Sanchez Miño ancora a bocca asciutta.

Il Torino considera Giovinco il tipo di attaccante ideale per risolvere i suoi problemi: la sua qualità migliore è la velocità (non a caso è soprannominato "la Formica Atomica") e potrebbe supportare Quagliarella come seconda punta. Il suo ingaggio alla Juventus è di un milione e mezzo all'anno e il contratto è in scadenza: per questo il Toro andrà subito all'assalto del giocatore, che potrebbe essere stimolato dall'opportunità di tornare a giocare da titolare (troppa la concorrenza tra le file bianconere). Se la trattativa non riuscisse, i granata potrebbero tentare nuovamente l'opzione Zapata, dato che in estate la trattativa col Napoli non andrò a buon fine solo per un mancato accordo sulla formula del prestito. Piace anche Sau del Cagliari, ma Zeman non ha la minima intenzione di cederlo.