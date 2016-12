Il Torino punta Zarate per gennaio

11:25 - Dopo essere sparito per un po' dai radar della Serie A, Mauro Zarate potrebbe tornare in Italia. L'attaccante argentino, che da poco preso la cittadinanza cilena per giocare con la Roja, è uno degli obiettivi del Torino per gennaio. Il ds Petrachi ha provato a prenderlo già in estate, ma ha dovuto desistere di fronte alla richiesta d'ingaggio pari a 2 milioni. Adesso Zarate ha perso il posto anche nel West Ham: la discussione riparte.

Ventura ha un bisogno disperato di sostituire Cerci. E quindi fa riferimento, più o meno, alla stessa tipologia di giocatore. Un esterno, bravo ad infiammarsi e coi piedi educati. Zarate non rappresenta un mostro di continuità, sebbene nel suo primo anno alla Lazio avesse collezionato 16 gol e 8 assist. Poi il lento declino, un passaggio (anonimo) all'Inter e il ritorno in Argentina, dove col Velez era comunque riuscito a riemergere (13 gol nel torneo Final della scorsa stagione). In estate ha firmato col West Ham, in Premier, ma dopo un discreto inizio ha perso il posto: nella ultime quattro gare ha fatto la spola fra panchina e tribuna, senza mai vedere il campo.

L'agente del giocatore, interpellato sull'argomento Toro, è rimasto vago: "E' una soluzione che a Mauro interessa, ma al momento non ci sono arrivate richieste ufficiali". Il club garanata sta valutanto le alternative. E Petrachi, a breve, potrebbe fare una telefonata. Per capire se le pretese di Zarate, rispetto a qualche mese fa, siano più semplici da soddisfare.