IL TIANJIN CI RIPROVA: CANNAVARO VUOLE PATO

Fabio Cannavaro non demorde: dopo aver tentato, senza succeso, diversi attaccanti in giro per l'Europa offrendo contratti da capogiro, l'ex campione del mondo torna alla carica. Secondo quanto dichiarato da Gazzetta.it, sarebbe Pato il nuovo giocatore messo nel mirino dal tecnico del Tianjin. In questo caso, l'allenatore potrebbe far leva sul fatto che il rendimento del brasiliano non soddisfi il tecnico del Villareal, Escribà: "La sua resa è stata al di sotto delle aspettative".