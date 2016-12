Il Tas multa Lassana Diarra: dovrà pagare 10 milioni

Questo il contenuto del messaggio di Diarra : "Ringrazio tutte le persone che mi sono state vicine in questo momento difficile. Come ho già detto è qualcosa che non auguro a nessun altro giocatore. Prenderò atto della situazione come ho fatto sempre in passato. Capitolo chiuso, ora mi concentro sulla nazionale francese e sull'Europeo che giocheremo in casa". Pesante la sanzione inflittagli dal Tas - 15 mesi di sospensione dal calcio giocato, sanzione già scontata (dal 2014 al 2015, quando Diarra è rimasto fermo, ndr) - 15 mesi di sospensione dell'ingaggio, sanzione già scontata - 110.000 € da versare al Tas - 10 milioni di euro da versare alla Lokomotiv Mosca

ORA SI COMPLICA IL SUO TRASFERIMENTOLassana Diarra è stato punito per il suo addio a parametro zero dalla Lokomotiv Mosca. Un anno di stop, dal 2014 al 2015, prima della firma con il Marsiglia. L'esperienza in Francia lo ha rigenerato e l'ex centrocampista del Real ha riconquistato anche la nazionale francese, con la quale giocherà gli Europei. I 10 milioni che spettano alla Lokomotiv dovranno essere versati, in un modo o nell'altro. Difficile, anzi impossibile, sia lo stesso giocatore a farlo. Complicato anche che lo faccia il Marsiglia, alle prese con problemi societari e con evidenti problemi finanziari. Resta quindi la strada di un nuovo acquirente. Il giocatore nei giorni scorsi aveva spiegato: "Posso liberarmi a zero dal Marsiglia grazie ad una clausola che si è attivata dal momento che non ci siamo qualificati alle Coppe Europee". Ora però chi vorrà ingaggiare il francese dovrà sobbarcarsi i 10 milioni da versare alla Lokomotiv.



Su Diarra c'è l'interesse del Psg, del Manchester United ma anche dell'Inter. Proprio i nerazzurri si erano in passato avvicinati al centrocampista: Mancini lo voleva come rinforzo. Ma la dirigenza aveva stoppato la trattativa, per paura di un esito negativo del contenzioso con la Lokomotiv. Paure confermate dalla sentenza del Tas.