Il Sun: "Il Chelsea ha scelto Allegri"

Si fanno sempre più insistenti le voci che arrivano da Oltremanica e vogliono Massimiliano Allegri prossimo ad allenare in Premier League. L'ultima la riporta il Sun, secondo cui il Chelsea avrebbe individuato nel mister juventino l'uomo giusto per la prossima stagione. Per la dirigenza dei Blues Allegri sarebbe la prima scelta a cui affidare la panchina dopo il traghettatore Hiddink, che ha preso il posto dell'esonerato Mourinho.

Il proprietario Roman Abramovich apprezza il mister livornese per la sua reputazione di tecnico diplomatico e calmo e secondo il tabloid inglese avrebbe già contattato Allegri. Ma c'è di più: l'ex guida del Milan avrebbe mostrato apertura all'idea di lavorare in Premier League. Per lui, fresco di rinnovo, ci sarebbe un contratto triennale da 8 milioni di euro netti a stagione. Al momento, però, sembra davvero difficile che Max possa lasciare la Juve al termine di un biennio in cui non sono certo mancati i risultati.