Il Siviglia annuncia l'addio di Emery. Va al Psg

Unai Emery non è più l'allenatore del Siviglia . L'annuncio ufficiale del club spagnolo, che ha accontentato il tecnico che aveva chiesto la rescissione del contratto per accettare la proposta del Paris St Germain . Emery lascia il Siviglia da trionfatore: tre stagioni e tre Europa League. Al suo posto, arriverà l'argentino Jorge Sampaoli , che la scorsa estate aveva guidato il Cile alla conquista della Coppa America.

Emery, 44 anni, è arrivato sulla panchina del Siviglia nel 2013. E l'impresa di vincere tre Europa League consecutive, dal 2014 allo scorso maggio, ne ha fatto uno degli allenatori più apprezzati in Europa. Non ancora al livello di Guardiola, Mourinho e Ancelotti, ma quasi. Era nel mirino del Milan la scorsa stagione e anche nelle ultime settimane, ma la situazione ai vertici del club ha impedito di poter concludere l'accordo.

Il Paris St Germain, alla strenua caccia di un tecnico che lo possa portare sul trono d'Europa, ha così deciso di puntare su di lui. Dando il benservito a Blanc. Il presidente del Siviglia venti giorni fa aveva annunciato l'imminente rinnovo del contratto di Emery fino al 2019, contratto in scadenza nel 2017, ma la proposta del Psg è arrivata e a quel punto Emery ha chiesto ai suoi dirigenti di liberarlo. Così è stato: rescissione del contratto.

Il Siviglia, per la successione, ha già scelto. Il nuovo allenatore è Jorge Sampaoli, 56 anni, argentino. Ha guidato il Cile, la scorsa estate, a una incredibile vittoria della Coppa America, e lo scorso gennaio ha lasciato l'incarico di ct dopo 4 anni.