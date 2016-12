Il Real rivuole Morata? La Juve va su Cavani

10:32 - Una plusvalenza del 50%, dieci milioni di euro: Alvaro Morata potrebbe diventare un affare d'oro, non solo in campo, per la Juventus. I bianconeri in estate lo hanno pagato 20 milioni di euro al Real Madrid, gli stessi che ora sarebbero pronti a riprenderselo per 30. L'attaccante spagnolo è finalmente esploso allo Stadium e i Merengues stanno pensando a riportarlo a casa. A quel punto Agnelli, con soldi freschi, andrebbe all'assalto di Cavani.

I Blancos di Ancelotti hanno una clausola di riacquisto fissata a 30 milioni di euro, che con i bonus potrebbe arrivare a 38, esercitabile a fine della stagione 2015/2016, ma in Spagna sono sicuri: si vogliono anticipare i tempi, a maggior ragione se Morata continuerà a segnare. I Merengues lo stanno osservando e dopo il gol al Milan è squillato il telefono dello spagnolo per i complimenti, un'indizio ulteriore che non si sono dimenticati di lui, anzi.

La Juventus, al momento, non vuole pensarci e Morata rimane al centro del progetto di Allegri ora che ha scavalcato nelle gerarchie Llorente. Ma se il Real facesse sul serio sarebbe veramente difficile trattenerlo per un'altra stagione. Così ecco rispuntare l'opzione Cavani. Il bomber, da sempre corteggiato da Marotta, è in rotta con il Psg e a giugno la sua partenza sembra inevitabile. E i bianconeri saranno lì, in pole position. A maggior ragione con il possibile addio del talento spagnolo. La valutazione è alta, ben 55 milioni di euro, ma si potrebbe avere uno sconto puntando sulla volontà del giocatore, felice di tornare in Italia. L'ingaggio è alto (attualmente a 9 milioni di euro a stagione), ma si punterebbe a un contratto di 5 anni contro i tre che gli rimangono sotto la Tour Eiffel. El Matador garantirebbe tanti gol e sarebbe il degno sostituo di Tevez, con la valigia in mano nel 2016.