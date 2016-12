Il Real respinge il Psg: no a 120 milioni per Ronaldo

Il Real Madrid ha detto no a un'offerta di 120 milioni di euro per Cristiano Ronaldo da parte del Psg. Lo dice lo spagnolo AS, che cita alcuni media medio-orientali. L'offensiva parigina sarebbe scattata lo scorso 4 luglio, il giorno dopo che l'Uefa ha alleggerito le restrizioni del fair play finanziario. Florentino Perez ha declinato, chiedendo il pagamento della clausola rescissoria da un miliardo di euro.