Il Real Madrid vuole liberare il posto di Keylor Navas per fare spazio a De Gea. Per questo i Blancos avrebbero proposto il portiere costarichense anche a tre club di Serie A. Juve e Roma, però, stanno pensando rispettivamente a Donnarumma e Szczesny, e così la Lazio viene indicata dal "Sun" come destinazione italiana più probabile per Navas.