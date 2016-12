Il Real Madrid torna in corsa per Paul Pogba 

18:05 - A Torino tra Juventus e Real Madrid non si gioca solo la semifinale d'andata di Champions, ma c'è aperta una partita anche per Paul Pogba. Florentino Perez ed Andrea Agnelli ne hanno parlato in occasione del pranzo ufficiale Uefa. E nella tarda mattinata di oggi il procuratore del centrocampista Mino Raiola è stato avvistato nell'hotel che ospita la squadra di Ancelotti. I Merengues sono tornati prepotentemente in corsa.

Mino Raiola, contattato telefonicamente dall'inviato di Premium Sport, Claudio Raimondi, si è limitato a dire: "Momento molto delicato e preferisco non parlare di Paul. Posso solo dire che il mio assistito piace a tutti i club grandi e intelligenti. Quindi anche al Real Madrid? Ripeto che piace a tutti i club grandi e intelligenti...".

La posizione della Juventus è chiara e Marotta l'ha ribadita più volte dopo la vittoria dello scudetto. I bianconeri non hanno intenzione di cedere il centrocampista francese, ma questo non vuole dire che non vogliano ascoltare le offerte. Nei giorni scorsi Psg e Barcellona sono andati in pressing, ora è la volta del Real Madrid. Il club di Florentino Perez ha messo la freccia e tenta il sorpasso su blaugrana e parigini. Intanto Pogba guaderà il match dalla tribuna perché infortunato.