Il Real Madrid stringe per Lucas Silva: servono altri 3 milioni

10:56 - Gli infortuni di Modric e James Rodriguez, oltre alle precarie condizioni fisiche di Khedira, hanno spinto sul mercato il Real Madrid. I Merengues a gennaio rinforzeranno il centrocampo. E sono distanti 3 milioni dall'acquisto di Lucas Silva, uno dei migliori prospetti del campionato brasiliano. Il Cruzeiro però attende che il Real eguagli la proposta dell'Arsenal (15 milioni) per dare il via libera al trasferimento. Il giocatore piaceva all'Inter.

Wenger ha già offerto quella cifra qualche settimana fa. Il Real, scrive 'Marca, è fermo a 12 milioni. Ma anche Silva sta facendo pressioni sul club brasiliano per approdare a Madrid. Il giocatore infatti non vuole considerare altre proposte, nemmeno quella arrivata da Londra. Il suo sogno - lo ha già dichiarato - è giocare al fianco di Cristiano Ronaldo. Anche l'Inter siu era interessaa al giocatore, ma le richieste del club di Belo Horizonte sono ritenute troppo alte. Sulla decisione di Lucas Silva, che è un centrocampista classe '93, potrebbero pesare però anche le parole del padre: "Va bene negoziare un trasferimento in Europa, ma è meglio che avvenga a giugno. Lucas deve giocare la Libertadores con il Cruzeiro". Il figlio sembra di un'altra idea. E anche il Real, che nei prossimi giorni alzerà l'asticella e proverà a chiudere.