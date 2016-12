Il Real Madrid respinge Conte: Morata incedibile

Alvaro Morata è e resterà un giocatore del Real Madrid. Riportato in Spagna, per la delusione dei tifosi juventini che lo avrebbero voluto ancora in bianconero, l'attaccante aveva sempre detto di non voler essere usato come merce di scambio ed è stato accontentato. Il club Blanco, infatti, ha confermato al suo agente Juanma Lopez in un incontro avvenuto lunedì, che non accetterà alcuna offerta per Morata, dichiarandolo incedibile.