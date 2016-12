Il Psg "tenta" il Cholo Simeone. Ma lui vuol restare... Atletico

Simeone in panchina: il sogno (forse) impossibile. Ronaldo la stella, un progetto stramilionario. Leonardo di ritorno, il ritorno da dirigente. Poi Oblak, il portiere del miracolo Atletico Madrid in Champions. Infine Diarra, stella dell'Olympique Marsiglia. Sono i cinque nomi alla base del progetto Paris St Germain per dare l'assalto alla Champions 2017, con l'addio di Blanc e Ibra. Pronti 250 milioni da investire.