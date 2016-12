Il Psg su Handanovic, Sirigu può arrivare all'Inter

L'Inter per costruire una squadra in grado di lottare per il titolo la prossima stagione deve fare cassa anche e soprattutto per i parametri del Fair Play Finanziario Uefa. Il mancato introito dalla qualificazione Champions ha complicato i piani, ma un paio di pedine sacrificabili i nerazzurri le hanno. Una, con l'offerta giusta, è Samir Handanovic che poco prima della fine del campionato aveva espresso il suo desiderio di Champions League pur con il rinnovo in ballo.



L'offerta giusta per il portiere sloveno tradotta il soldoni è 15 milioni di euro. Se una società si presentasse nella sede dell'Inter con questa proposta l'affare si farebbe e una c'è: il PSG. Il club parigino non si fida più di Trapp e vorrebbe affidare il nuovo corso della porta allo sloveno, non solo. Per convincere l'Inter a trattare sarebbero disposti a inserire come contropartita tecnica il cartellino di Sirigu, giunto al capolinea al Parc des Princes, ma comunque secondo di Buffon in nazionale e portiere affidabile.