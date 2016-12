Il Psg pensa a Mancini per il dopo-Blanc

Spunta il nome di Roberto Mancini per la panchina del Psg , che con ogni probabilità darà l'addio a Laurent Blanc al termine della stagione. Secondo quanto riferito da Le Parisien, il tecnico dell'Inter è uno dei candidati per guidare i parigini, insieme ai portoghesi José Mourinho e André Villas-Boas. Il Mancio è attualmente legato ai nerazzurri con un contratto fino al 2017, ma all'orizzonte non ci sono segnali di rinnovo.

Thohir ha più volte ribadito di voler rispettare il contratto e dunque di voler proseguire, almeno fino al 2017, con Mancini. La stagione nerazzurra però non sta terminando come la società sperava a inizio stagione e da tempo le voci circa un possibile addio del tecnico si susseguono.



Il nome di Mancini è stato accostato a quello della Nazionale come possibile erede di Conte, che dalla prossima stagione guiderà il Chelsea. Dalla Francia, però, rimbalza l'indiscrezione secondo cui il Psg starebbe pensando proprio all'allenatore dell'Inter per affidargli la panchina attualmente in mano a Blanc: per ricostruire una squadra, d'altronde, il Mancio è sempre stato l'uomo giusto.