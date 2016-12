Il presidente dell'Antalyaspor di Eto'o: "Pirlo con noi per le prossime otto partite"

Stati Uniti? Italia? Oppure Turchia ? Il futuro di Pirlo - calcistico si intende - continua a tenere banco. Gli ultimi rumors - rimbalzati in Italia attraverso il portale calcioturco.com - portano all' Antalyaspor e al suo presidente Gültekin Gencer , uno che in quanto a parole va preso con la dovuta cautela. Ma, dopo essere stato capace di strappare il sì di Eto'o, ecco in ogni caso il nuovo sogno: "Abbiamo parlato con l'agente di Pirlo, c'è la disponibilità perchè giochi con noi le prossime otto partite".

Verità? Bluff? Il futuro di Andrea sarà nella Süper Lig turca? Mai dire mai, per quanto la cosa appaia al momento inverosimile. Per tante ragioni, in primis perché, via dagli Stati Uniti, per Pirlo avrebbe poco senso allontanarsi ancora dall'Italia, tenute presenti le parole del ct Conte in chiave Nazionale. Insomma, da New York la strada di Pirlo continua a portare verso Milano.