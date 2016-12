Il Pescara in pressing per Simeone Jr

Accostato nel passato anche al Palermo, il Cholito ha vestito nell'ultima stagione la maglia del Banfield, mostrando una certa confidenza con il gol (5 reti in 16 presenze). Poi il ritorno alla casa base al River Plate. La trattativa al momento è ancora in fase embrionale, ma Sebastiani è seriamente intenzionato a piazzare il colpo. Con la benedizione di papà Diego, uno che in Italia ha lasciato tanti buoni ricordi ovunque abbia giocato. In particolare all'Inter, dove un giorno ha detto che tornerà da allenatore. E magari si ritroverà da avversario proprio il figlio Giovanni...