Il Paris Saint-Germain prova il colpaccio: 125 milioni per Cristiano Ronaldo

Ronaldo ci penserà, soprattutto adesso che non si sente più il "cocco" di Florentino Pérez. Anche perché il presidentissimo continua a prendere scelte impopolari, silurando Ancelotti e trattando con Benitez. Ronaldo, che ha sempre pubblicamente elogiato il tecnico di Reggiolo, non ci sta: grazie a lui infatti, è riuscito a vincere la Champions League lo scorso anno, arricchendo un bottino in maglia Real tutto sommato magro. Nelle 6 stagioni di matrimonio Ronaldo-Real, al Bernabeu sono arrivate "solo" due Coppe e una Supercoppa di Spagna, un Mondiale per club e una Supercoppa Europea, ma soprattutto una sola Liga e una sola Champions League (proprio la Décima targata Carletto). Numeri opposti a quelli dell'eterno rivale Messi, che ha appena portato a casa la quarta Liga dal 2009 a oggi, per parlare solo di campionato. E proprio questi potrebbero essere stati i primi sintomi del mal di pancia, che mai come prima d'ora allontana CR7 da Madrid. Lo sceicco Al-Khelaifi lo aspetta a braccia aperte, nei 125 milioni sul piatto si troverà anche qualche spicciolo per un Maalox.