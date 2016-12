Il papà di Hamsik spaventa il Napoli

Ci sono una dichiarazione d'amore e un ma. Ci sono parole che si sovrappongono, stridono, fanno a pugni. Volere volare, ma a certe condizioni. Marek Hamsik e il Napoli. Il capitano e la sua squadra. Già, ma fino a quando? Sono settimane calde, perché c'è un contratto che andrà ridiscusso e ci sono le offerte che arrivano da mezza Europa. Lo ha ammesso anche Marekiaro: "Il Bayern? L'interessa c'era, ma non si è concretizzato". E ancora: "Non è vero che ho rifiutato la loro offerta, ma queste cose non dipendono da me". E da chi allora? Dal Napoli e De Laurentiis. Meglio: dalla volontà di De Laurentiis per fare uno sforzo per tenerlo a Napoli. Perché sulla questione, che poi è banalmente questione di denari, il padre di Hamsik è chiarissimo: "Marek dice sempre che il Napoli è il club che ama e vorrebbe chiudere la sua carriera in azzurro ma non è ancora sicuro che ciò accada. Se ci sarà la volontà di valutarlo come merita resteremo a Napoli. In caso contrario si penserà ad altre offerte". Soldi, soldi, soldi. E cos'altro se no?